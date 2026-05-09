Результаты взвешивания Уордли - Дюбуа

Экс-чемпион существенно превзошёл чемпиона WBO.
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Уордли - Дюбуа / Getty Images
Вечером в пятницу, 8 мая, состоялось официальное взвешивание чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли и британца, экс-чемпиона Дэниела Дюбуа.

Результаты взвешивания показали, что 28-летний Дюбуа тяжелее своего оппонента на 5 кг, его вес составил 114,2 кг, в то время как у Уордли зафиксировали 109,9 кг.

Добавим, что для Фабио это будет первая защита титула, а для Дэниела это первый выход на ринг с июля прошлого года, когда Усик нокаутировал его в реванше.

К слову, тогда Дюбуа в поединке против украинского чемпиона весил 110,5 кг.

Тем временем директор команды Усика назвал условие для боя с Уордли.

