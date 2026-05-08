Реал провел прямые переговоры с Моуринью

У португальца есть свои условия.

Реал ведет переговоры с Жозе Моуринью, пишет Фабрицио Романо.

Испанские же источники пишут, что поиском нового тренера мадридский клуб займется после упущенного чемпионства.

При этом ожидается, что процесс пройдет быстро. Моуринью является главным кандидатом, но также у клуба есть альтернативы в виде Почеттино, Дешама и Скалони.

Инсайдер утверждает, что Реал уже провел прямые переговоры с представителями португальца, а затем и с ним самим.

Моуринью готов вернуться в Реал, однако требует "полный контроль", чтобы иметь возможность влиять на трансферы.

Ранее также сообщалось, что Феде Вальверде получил черепно-мозговую травму.

