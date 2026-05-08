Игрок Борнмута попал в громкий скандал

Защитник Борнмута Алекс Хименес отстранен от ближайшего матча АПЛ.

Накануне в Сети появились скриншоты переписки игрока с 15-летней девочкой.

В них Хименес точно знал, что собеседнице лишь 15 лет, но это лишь больше интересовало игрока. А в итоге все же решил прекратить общение, чтобы избежать проблем.

Однако не удалось. Как только информация стала доступной, Борнмут начал расследование внутри клуба, а самого игрока пока исключили из состава.

