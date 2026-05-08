iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок Борнмута попал в громкий скандал

Алекс Хименес общался с несовершеннолетней.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Хименес / Getty Images
Алекс Хименес / Getty Images

Защитник Борнмута Алекс Хименес отстранен от ближайшего матча АПЛ.

Накануне в Сети появились скриншоты переписки игрока с 15-летней девочкой.

В них Хименес точно знал, что собеседнице лишь 15 лет, но это лишь больше интересовало игрока. А в итоге все же решил прекратить общение, чтобы избежать проблем.

Однако не удалось. Как только информация стала доступной, Борнмут начал расследование внутри клуба, а самого игрока пока исключили из состава.

Ранее также сообщалось, что игрок Ньюкасла может покинуть АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае
Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне-2027 Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне-2027
Форвард-неудачник может вернуться в Европу Форвард-неудачник может вернуться в Европу
Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Карпаты, Колос встретится с Кудривкой, а Полесье - с Александрией
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома одержали вторые победы в своих сериях
просмотров

Последние новости

Украина18:30
Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае
Европа17:55
Игрок Борнмута попал в громкий скандал
Формула 117:40
Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне-2027
Европа16:58
Форвард-неудачник может вернуться в Европу
Европа и мир16:50
Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА
Украина16:35
УПЛ: Кривбасс обыграл Карпаты, Колос встретится с Кудривкой, а Полесье - с Александрией
Европа16:30
Лучший футболист Бундеслиги-2022 снова оказался на трансфере
Украина16:20
Кривбасс одержал минимальную победу над Карпатами
Европа15:58
Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа15:29
Украинцы в Жироне могут получить нового тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK