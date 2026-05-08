Форвард-неудачник может вернуться в Европу

Аль-Хиляль намерен избавиться от Дарвина Нуньеса, пишет GiveMeSport.

Напомним, что уругваец был куплен за 53 млн евро, однако на Ближнем Востоке карьера форварда не пошла вверх.

Клуб подписал Бензема, который легко вытеснил Нуньеса из состава, что уругвайца даже исключили из заявки на чемпионат.

Считается, что в игроке заинтересован Аль-Иттихад, но клуб пока не спешит делать предложение. Сам же Нуньес рассматривает возвращение в Европу.

Ранее также сообщалось, что продать своего форварда хочет и Милан.

