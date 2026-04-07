Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля

Дарвин Нуньес, который летом 2025 года перешёл из Ливерпуля в Аль-Хилаль, может вернуться в АПЛ.

Нападающим заинтересовался Челси, лондонская команда хочет совершить трансфер уругвайца этим летом, сообщает TEAMtalk.

Добавим, что 26-летний игрок не против вернуться в Европу, ведь после прихода Карима Бензема он всё чаще остаётся на скамейке запасных.

Помимо этого, уругваец готов уменьшить свою зарплату, ведь для него главным фактором является регулярная игровая практика и место в стартовом составе.

Также сообщается, что Челси намерен сохранить ключевого хавбека.

