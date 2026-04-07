Челси намерен сохранить ключевого хавбека

Команда отклонила мысли об уходе и нацелилась на сохранение аргентинца.

Челси хочет сохранить Энцо Фернандеса, и источники, близкие к игроку, сообщают, что в ближайшее время он останется в Лондоне.

Ранее аргентинца отстранили от игры из-за его критики в сторону руководства Челси за то, что они уволили Энцо Мареску, а также из-за его желания жить в Мадриде. Однако большинство игроков в составе "синих" негативно отреагировали на дисквалификацию хавбека.

Отмечается, что руководство провело беседы с представителями игрока, и хотя ранее рассматривали продажу 25-летнего полузащитника, сейчас готовы сохранить Фернандеса.

Добавим, что интерес к футболисту проявляют несколько европейских топ-клубов.

