Челси намерен сохранить ключевого хавбека
Челси хочет сохранить Энцо Фернандеса, и источники, близкие к игроку, сообщают, что в ближайшее время он останется в Лондоне.
Ранее аргентинца отстранили от игры из-за его критики в сторону руководства Челси за то, что они уволили Энцо Мареску, а также из-за его желания жить в Мадриде. Однако большинство игроков в составе "синих" негативно отреагировали на дисквалификацию хавбека.
Отмечается, что руководство провело беседы с представителями игрока, и хотя ранее рассматривали продажу 25-летнего полузащитника, сейчас готовы сохранить Фернандеса.
Добавим, что интерес к футболисту проявляют несколько европейских топ-клубов.
