iSport.ua
Русский Українська

Пегула высказалась об игре Стародубцевой после очной встречи

Считает украинку очень талантливой и опасной соперницей.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Юлия Стародубцева и Джессика Пегула / Getty Images
Юлия Стародубцева и Джессика Пегула / Getty Images

Накануне в турнире WTA 500 в Чарльстоне украинка Юлия Стародубцева проиграла пятой ракетке мира Джессике Пегуле.

После игры американка высказалась о сопернице в финале.

Результат Юлии здесь совсем не выглядит как разовый успех. Она производит впечатление игрока, который еще не раз будет доходить до решающих стадий турниров, особенно на грунте. Думаю, это покрытие хорошо подходит ее игре.

Она очень неудобная соперница. Возможно, сегодня она не показала свой лучший теннис, но я, в свою очередь, сыграла на очень высоком уровне.

К слову, Калинина сыграет на турнире в Линце как лаки-лузер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесика Пегула Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Стародубцева сыграет в первом в карьере финале WTA Стародубцева сыграет в первом в карьере финале WTA
Стародубцева впервые вышла в полуфинал Стародубцева впервые вышла в полуфинал
Стародубцева вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне Стародубцева вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Европа14:06
Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры
НБА13:49
Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы
Теннис13:27
Пегула высказалась об игре Стародубцевой после очной встречи
Европа12:47
Челси намерен сохранить ключевого хавбека
Лига Чемпионов12:08
Компани - о четвертьфинале ЛЧ: "Это самый сложный выездной матч"
Бокс11:48
Тедди Атлас - о бое Фьюри против Махмудова: "Атаки могут быть нерегулярными"
НБА11:24
Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы
Формула 110:56
Известно, перейдет ли Хорнер в штаб новичка Формулы 1
Европа10:34
Камавинга может покинуть Реал
Европа09:49
Оценка Малиновского за игру против гранда Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK