Челси - Порт Вейл 7:0: обзор матча и результат игры 04.04.2026
В субботу, 4 апреля, Челси принимал на своем поле Порт Вейл в четвертьфинальном матче Кубка Англии.
"Синие" не испытали никаких проблем с выходом в следующую стадию турнира, уничтожив последнюю команду третьего дивизиона со счетом 7:0.
Уже в дебюте поединка Йоррел Хато вывел Челси вперед. В середине первого тайма Жоао Педро удвоил преимущество хозяев поля, а перед перерывом результат стал разгромным в пользу лондонцев благодаря автоголу.
Во второй половине встречи результативные удары себе в актив записали Тосин Адарабиойо, Андрей Сантос и Эстевао, а точку в матче в компенсированное время поставил Алехандро Гарначо, реализовав пенальти.
Ранее выход в 1/2 финала Кубка Англии также оформил Манчестер Сити, разгромив со счетом 4:0 Ливерпуль. Еще два полуфиналиста определятся в поединках Саутгемптон - Арсенал и Вест Хэм - Лидс.
Статистика матча Челси - Порт Вейл 1/4 финала Кубка Англии
Челси - Порт Вейл 7:0
Голы: Хато, 2, Педро, 25, Габриэл, 42 (аг), Адарабиойо, 57, Сантос, 69, Эстевао, 82, Гарначо, 90+2 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 4.92 - 0.12
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 20 - 4
Удары в створ: 11 - 0
Угловые: 8 - 2
Фолы: 10 - 10
Челси: Санчес - Гюсто (Ачемпонг, 86), Фофана, Адарабиойо, Хато - Лавия (Кавума-Маккуин, 78), Сантос - Нету (Гарначо, 61), Палмер (Эссугу, 62), Эстевао - Педро (Делап, 61).
Порт Вейл: Гаучи - Габриэл, Джон (Маглор, 86), Хамфрис, К. Холл, Гордон (Кэмпбелл, 67) - Геррити (Арчер, 74), Уолтерс, Ойо - Шериф (Г. Холл, 67), Уэйн (Грей, 67).
Предупреждение: Шериф.
