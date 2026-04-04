Челси - Порт Вейл 7:0: обзор матча и результат игры 04.04.2026

Лондонская команда сокрушила Порт Вейл в четвертьфинале турнира.
4 апреля, 21:47       Автор: Игорь Мищук
Челси разгромил Порт Вейл / Getty Images
В субботу, 4 апреля, Челси принимал на своем поле Порт Вейл в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

"Синие" не испытали никаких проблем с выходом в следующую стадию турнира, уничтожив последнюю  команду третьего дивизиона со счетом 7:0.

Уже в дебюте поединка Йоррел Хато вывел Челси вперед. В середине первого тайма Жоао Педро удвоил преимущество хозяев поля, а перед перерывом результат стал разгромным в пользу лондонцев благодаря автоголу.

Во второй половине встречи результативные удары себе в актив записали Тосин Адарабиойо, Андрей Сантос и Эстевао, а точку в матче в компенсированное время поставил Алехандро Гарначо, реализовав пенальти.

Ранее выход в 1/2 финала Кубка Англии также оформил Манчестер Сити, разгромив со счетом 4:0 Ливерпуль. Еще два полуфиналиста определятся в поединках Саутгемптон - Арсенал и Вест Хэм - Лидс.

Статистика матча Челси - Порт Вейл 1/4 финала Кубка Англии

Челси - Порт Вейл 7:0

Голы: Хато, 2, Педро, 25, Габриэл, 42 (аг), Адарабиойо, 57, Сантос, 69, Эстевао, 82, Гарначо, 90+2 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 4.92 - 0.12
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 20 - 4
Удары в створ: 11 - 0
Угловые: 8 - 2
Фолы: 10 - 10

Челси: Санчес - Гюсто (Ачемпонг, 86), Фофана, Адарабиойо, Хато - Лавия (Кавума-Маккуин, 78), Сантос - Нету (Гарначо, 61), Палмер (Эссугу, 62), Эстевао - Педро (Делап, 61).

Порт Вейл: Гаучи - Габриэл, Джон (Маглор, 86), Хамфрис, К. Холл, Гордон (Кэмпбелл, 67) - Геррити (Арчер, 74), Уолтерс, Ойо - Шериф (Г. Холл, 67), Уэйн (Грей, 67).

Предупреждение: Шериф.

Челси Кубок Англии порт вейл

