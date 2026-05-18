Кто покинет Челси после прихода Алонсо

Хаби Алонсо, который получил в Челси статус не просто главного тренера, а менеджера лондонской команды, дает возможность испанскому специалисту влиять на трансферы. Издание talksport предполагает, кого Алонсо сможет подписать этим летом, а кто вообще уйдет из состава "синих".

Точно покинут расположение Челси аргентинцы Алехандро Гарначо и Энцо Фернандес. Если Энцо сообщил о своем желании продолжить карьеру в Реале, то следующая команда для Гарначо еще неизвестна.

Тем временем пополнить состав Челси смогут правый вингер Геовани Куэнда из Спортинга и нападающий Эммануэль Эмега из Страсбура.

Источник добавляет, что самым сложным для лондонской команды станет подписание Моргана Роджерса из Астон Виллы, ведь за хавбеком следят другие европейские гранды, такие как Манчестер Юнайтед, Арсенал и ПСЖ.

К слову, боссы Ливерпуля расстроены решением их экс-игрока возглавить Челси.

