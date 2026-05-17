Хаби Алонсо главный тренер Челси

Подписал контракт на 4 года.
Сегодня, 12:13       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images

На официальном сайте Челси лондонцы объявили о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Испанский специалист будет работать с английской командой до лета 2030 года. Добавим, что он приступит к работе с 1 июля.

Отмечается, что во главе Челси он будет полностью вовлечён в трансферную работу, что делает его не просто наставником "синих", а менеджером команды.

К слову, последним местом работы Алонсо был мадридский Реал, он возглавлял его в июне 2025 года, а уже в январе 2026 года покинул пост после увольнения. За 34 матча он одержал 24 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Тем временем Кукурелья может присоединиться этим летом к клубу из Ла Лиги.

Хаби Алонсо главный тренер Челси
