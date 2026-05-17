Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов"
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер не обошёл вниманием ситуацию с моторами и поделился мыслями о них.
Ведущий немецкого Sky Sport считает, что стоит вернуться к более классическим двигателям внутреннего сгорания, поскольку это сделает машины легче, быстрее и проще с технической точки зрения.
"С нынешними моторами проблемы возникали с самого начала, болиды иногда просто глохли. Батарея разряжалась быстрее ожидаемого. Из-за возникавшей разницы в скорости происходили серьёзные инциденты и так далее", — сообщает Motorsport-Total.
Также Шумахер отметил, что развитие гибридных технологий уже не требует активного участия Формулы-1. Он считает, что современные автопроизводители способны самостоятельно развиваться и без её участия.
К слову, бывший сотрудник ФИА присоединился к Альпину.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!