iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов"

Высказался о ситуации с моторами.
Сегодня, 12:38       Автор: Валентина Чорноштан
Ральф Шумахер / Getty Images
Ральф Шумахер / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер не обошёл вниманием ситуацию с моторами и поделился мыслями о них.

Ведущий немецкого Sky Sport считает, что стоит вернуться к более классическим двигателям внутреннего сгорания, поскольку это сделает машины легче, быстрее и проще с технической точки зрения.

"С нынешними моторами проблемы возникали с самого начала, болиды иногда просто глохли. Батарея разряжалась быстрее ожидаемого. Из-за возникавшей разницы в скорости происходили серьёзные инциденты и так далее", — сообщает Motorsport-Total.

Также Шумахер отметил, что развитие гибридных технологий уже не требует активного участия Формулы-1. Он считает, что современные автопроизводители способны самостоятельно развиваться и без её участия.

К слову, бывший сотрудник ФИА присоединился к Альпину.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ральф Шумахер

Статьи по теме

Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду? Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?
Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но... Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...
Ральф Шумахер нашел для Ред Булл замену Марко Ральф Шумахер нашел для Ред Булл замену Марко
Шумахер советует Феррари расстаться с одной из своих звезд Шумахер советует Феррари расстаться с одной из своих звезд

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа14:47
Ливерпуль готов выложить 170 миллионов евро за звезду Баварии
Европа14:22
Реалу предложили двух звезд Ман Сити
НБА14:02
Стало известно будущее Леброна в Лейкерс
Бокс13:36
Реванш Уордли - Дюбуа под вопросом
Европа13:06
СМИ раскрыли тактические планы Алонсо в Челси
Формула 112:38
Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов"
Европа12:13
Хаби Алонсо главный тренер Челси
ММА11:53
Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде
Европа11:25
Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу
Европа10:50
Малиновский уже договорился о контракте с турецким клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK