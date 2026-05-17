Возможный будущий соперник Итаумы высказался о бое с Мозесом

Хргович намекнул на бой в августе.
Сегодня, 09:35       Автор: Валентина Чорноштан
Филип Хргович / Getty Images

Накануне прошел боксерский поединок между Филипом Хрговичем и Дэвидом Алленом, победу одержал хорват и после завершения боя высказался о том, будет ли он драться с Мозесом Итаумой.

Смотри. Я всегда говорил, что хочу драться с кем угодно. Сперва я должен посоветоваться с менеджером и командой, а ещё проверить, нет ли никаких травм. Я же не вижу сейчас.

Также Хргович в послематчевом интервью высказался о своем возможном будущем сопернике.

Мы никогда не видели Мозеса в конкурентном бою, в котором он бы пропускал удары. Никогда не видели, чтобы он пропускал что-то тяжёлое. Такого в его карьере ещё не было. Мозес — классный боец. Отменная скорость и техника. Но мы не знаем, как он себя покажет, когда у него возникнут проблемы.

К слову, Усик объявил о завершении подготовки к бою с Верховеном.

