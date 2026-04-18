Кабайел сменил планы на следующий бой

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел заявил, что уже готов сразиться с Итаумой.

Добавим, что и Кабайел, и Итаума уже успели побоксировать в этом году и без проблем справились со своими соперниками.

Для меня это не проблема, я всегда говорю: "Я дерусь со всеми. Назовите место - и я готов, правда". Но Мозес Итаума, отличный парень. Он действительно очень хорош, и его последний бой был очень сильным выступлением.

Ранее немецкий боксёр рассматривал бой только с Александром Усиком.

"Что касается меня, то я никогда и никого не боюсь. Я готов к следующему вызову, просто назовите имя", - сказал он в интервью Impact Boxing.

