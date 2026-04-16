Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри

Украинский чемпион рассказал, что должен сделать британец.
Вчера, 21:52       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном бое между двумя экс-чемпионами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

По мнению украинского боксера, Эй Джею следует провести промежуточный поединок, прежде чем выходить в ринг против "Цыганского короля".

"Я думаю, что Эй Джей не нервничает из-за вызова от Фьюри. Я считаю, что сейчас Джошуа должен провести промежуточный бой, потому что после аварии это нормально.

Тайсон провел такой бой-возвращение. Эдди Хирн должен организовать промежуточный поединок перед встречей с Фьюри", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

