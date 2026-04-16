Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри
Украинский чемпион рассказал, что должен сделать британец.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном бое между двумя экс-чемпионами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
По мнению украинского боксера, Эй Джею следует провести промежуточный поединок, прежде чем выходить в ринг против "Цыганского короля".
Читай также: Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа
"Я думаю, что Эй Джей не нервничает из-за вызова от Фьюри. Я считаю, что сейчас Джошуа должен провести промежуточный бой, потому что после аварии это нормально.
Тайсон провел такой бой-возвращение. Эдди Хирн должен организовать промежуточный поединок перед встречей с Фьюри", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.
Ранее промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри.
