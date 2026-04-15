Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик сделал прогноз на возможный бой между экс-чемпионами и его бывшими соперниками Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер выразил уверенность, что победителем поединка станет Эй Джей, который сейчас работает в его команде.

"Эй Джей победит. Эй, Жадное пузо, где ты? Эй Джей победит тебя", - сказал Усик в комментарии The Ring.

Напомним, что после своего очередного возвращения в ринг и победы над Арсланбеком Махмудовым Фьюри вызвал на бой Джошуа, однако тот не ответил согласием.

