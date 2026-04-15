iSport.ua
Русский Українська

Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа

Украинский чемпион поделился мнением о потенциальном поединке.
Сегодня, 13:26       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик сделал прогноз на возможный бой между экс-чемпионами и его бывшими соперниками Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер выразил уверенность, что победителем поединка станет Эй Джей, который сейчас работает в его команде.

"Эй Джей победит. Эй, Жадное пузо, где ты? Эй Джей победит тебя", - сказал Усик в комментарии The Ring.

Напомним, что после своего очередного возвращения в ринг и победы над Арсланбеком Махмудовым Фьюри вызвал на бой Джошуа, однако тот не ответил согласием.

Ранее промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария - Реал и Арсенал - Спортинг в 1/4 финала Лиги чемпионов, доигровка матча УПЛ
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария с Реалом и Арсенал со Спортингом определят полуфиналистов
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс15:15
Промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри
Европа14:40
Нападающий Ливерпуля получил тяжелую травму и пропустит ЧМ-2026
Европа13:59
Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика
Бокс13:26
Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа
Лига Чемпионов13:10
Лига чемпионов: Бавария с Реалом и Арсенал со Спортингом определят полуфиналистов
Бокс12:55
Бокс: расписание боев
Бокс12:08
Чухаджян в мае проведет претендентский бой
Лига Чемпионов11:31
"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико
Украина11:10
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура
Бокс10:53
"Будет большое шоу": Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK