Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри

Эдди Хирн рассказал, почему Эй Джей не принял незамедлительно вызов на поединок.
Сегодня, 14:38       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на вызов на бой со стороны Тайсона Фьюри, который его клиент отказался сразу принять.

Представитель британского боксера отметил, что этот поединок пока не согласован, но выразил уверенность, что он состоится.

Читай также: Джошуа одним жестом показал, что думает о вызове от Фьюри на бой

"Мы ведем переговоры. Пока нет никакого боя, хотя я вполне уверен, что он состоится. Эй Джей не тот парень, который выйдет на ринг и начнет кричать. Контракта нет. И сколько раз мы уже были в этом положении раньше?

Когда бой будет готов, мы будем иметь дело с Тайсоном Фьюри. Не я, а Эй Джей. Он победит его. Джошуа победит его когда угодно, тем более сейчас. Но мы не будем говорить, пока не подпишем контракт. В данный момент он не подписан. Сперва нам нужно подписать контракт. Но я верю, что поединок состоится", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Ранее Джошуа также объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.

Статьи по теме

"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг "Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов "Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29 NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Интера, Наполи, Бенфики
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:09
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
Украина15:22
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
Украина15:05
Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой
Бокс14:38
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
Европа14:20
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Бокс13:59
Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
Бокс13:31
"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Европа12:58
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Бокс12:34
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
Бокс11:59
"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
