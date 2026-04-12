Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри

Эдди Хирн рассказал, почему Эй Джей не принял незамедлительно вызов на поединок.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на вызов на бой со стороны Тайсона Фьюри, который его клиент отказался сразу принять.

Представитель британского боксера отметил, что этот поединок пока не согласован, но выразил уверенность, что он состоится.

"Мы ведем переговоры. Пока нет никакого боя, хотя я вполне уверен, что он состоится. Эй Джей не тот парень, который выйдет на ринг и начнет кричать. Контракта нет. И сколько раз мы уже были в этом положении раньше?

Когда бой будет готов, мы будем иметь дело с Тайсоном Фьюри. Не я, а Эй Джей. Он победит его. Джошуа победит его когда угодно, тем более сейчас. Но мы не будем говорить, пока не подпишем контракт. В данный момент он не подписан. Сперва нам нужно подписать контракт. Но я верю, что поединок состоится", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Ранее Джошуа также объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.

