"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему не согласился сразу принять бой с Тайсоном Фьюри, который бросил ему вызов после своей победы над Арсланбеком Махмудовым.

Британский боксер заявил, что не избегает этого поединка, однако к его организации нужно подойти взвешенно и все обсудить.

"Идут переговоры. Я много раз сидел с ним за одним столом. В своей душе я подерусь с Фьюри хоть завтра, особенно после просмотра этого боя. Для меня не проблема сразиться с ним. Я здесь не ради хайпа, а для того, чтобы драться.

Контракт будет отправлен, мы изучим малейшие детали, и вы, вероятно, увидите нас в ринге в следующем бою. Это более чем вероятно, но я здесь не для того, чтобы выходить на ринг и кричать кому-то в лицо. Если вы посмотрите на мою историю, то я никогда так не делал. Я пришел посмотреть бой. Я увидел то, что увидел. Я знаю, что мне нужно делать.

Нужен ли мне разминочный бой? Хороший вопрос. Здесь есть два варианта. Посмотрим. Четыре месяца назад я попал в серьезную аварию. Мне необходимо тщательно проверить, что происходит с моим возвращением на ринг. Я здесь, я слежу за боксом. Я никого не избегаю, просто в моей жизни есть вещи, о которых нужно позаботиться", - приводит слова Джошуа BBC Sport.

