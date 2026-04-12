iSport.ua
Русский Українська

"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри

Британский экс-чемпион озвучил свою позицию по поводу возможного боя.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему не согласился сразу принять бой с Тайсоном Фьюри, который бросил ему вызов после своей победы над Арсланбеком Махмудовым.

Британский боксер заявил, что не избегает этого поединка, однако к его организации нужно подойти взвешенно и все обсудить.

"Идут переговоры. Я много раз сидел с ним за одним столом. В своей душе я подерусь с Фьюри хоть завтра, особенно после просмотра этого боя. Для меня не проблема сразиться с ним. Я здесь не ради хайпа, а для того, чтобы драться.

Контракт будет отправлен, мы изучим малейшие детали, и вы, вероятно, увидите нас в ринге в следующем бою. Это более чем вероятно, но я здесь не для того, чтобы выходить на ринг и кричать кому-то в лицо. Если вы посмотрите на мою историю, то я никогда так не делал. Я пришел посмотреть бой. Я увидел то, что увидел. Я знаю, что мне нужно делать.

Нужен ли мне разминочный бой? Хороший вопрос. Здесь есть два варианта. Посмотрим. Четыре месяца назад я попал в серьезную аварию. Мне необходимо тщательно проверить, что происходит с моим возвращением на ринг. Я здесь, я слежу за боксом. Я никого не избегаю, просто в моей жизни есть вещи, о которых нужно позаботиться", - приводит слова Джошуа BBC Sport.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Интера, Наполи, Бенфики
просмотров
УПЛ: Кудривка сыграет с Кривбассом, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа12:58
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Бокс12:34
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
Бокс11:59
"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
Европа11:41
Клуб Бундеслиги впервые в истории назначил тренером мужской команды женщину
Украина11:05
УПЛ: Кудривка сыграет с Кривбассом, Заря встретится с Эпицентром
Бокс10:55
Джошуа одним жестом показал, что думает о вызове от Фьюри на бой
Европа10:29
Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги
Бокс09:58
Фьюри бросил вызов на бой Джошуа и получил ответ
Бокс09:30
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
НХЛ08:55
НХЛ: Тампа обыграла Бостон, Колорадо уступил Вегасу, победы Оттавы, Каролины и Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK