iSport.ua
Русский Українська

Фьюри - Махмудов: лучшие моменты боя - видео

Британский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Тайсон Фьюри - Арсланбек Махмудов.
Сегодня, 09:30       Автор: Игорь Мищук
Фьюри - Махмудов: видео лучших моментов боя / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) победно вернулся в ринг после очередного возобновления карьеры, одолев в бою россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 КО).

Поединок состоялся 11 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании GoldStar Promotions.

Соперники прошли всю дистанцию 12-раундового противостояния, по итогам которого уверенная победа единогласным решение судей досталась "Цыганскому королю" со счетом 120-108, 120-108, 119-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Фьюри - Махмудов:

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK