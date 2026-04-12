Фьюри разгромил россиянина в своем бою-возвращении
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в очередной раз успешно вернулся в ринг, одержав победу в бою против россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 КО).
Поединок состоялся в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, возглавив вечер бокса от промоутерской компании GoldStar Promotions.
В стартовых раундах соперники устроили вязкое противостояние. Махмудов пытался действовать активно, организовывать атаки на оппонента, на что Фьюри больше отвечал клинчами.
Тем не менее к экватору поединка британский боксер выглядел свежее своего соперника, начал вкладываться в удары, однако пока не спешил развивать свое преимущество.
В восьмом раунде у Фьюри прошли хорошие апперкот, хук, россиянин много пропускал, а под конец десятой трехминутки британцу удалось потрясти своего противника. Тайсон уверенно забрал чемпионские раунды, однако его сопернику все же удалось выстоять до конца поединка.
Судьи же в итоге насчитали победу Фьюри единогласным решением со счетом 120-108, 120-108, 119-109.
Таким образом, британский экс-чемпион закрыл два подряд поражения от Александра Усика.
