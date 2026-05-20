Фьюри поделился, как поражение Уордли повлияет на него, на примере Уайлдера

Спрогнозировал, как поражение нокаутом отразится на Фабио.
Сегодня, 13:33       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился, как психология нокаута повлияет на Уордли после его первого поражения от Даниэля Дюбуа.

Первое поражение нокаутом действительно влияет на тебя. Например, если вы посмотрите на Деонтея Уайлдера, то у него был рекорд 44-0, когда я нокаутировал его. Даже через шесть лет после этого он так и не восстановился. Это может сильно сказаться на ментальности человека.

Также британец рассказал, кого считает фаворитом в бое-реванше.

"Но я не думаю, что у Фабио такая же психология, как у Уайлдера, поэтому считаю, что он точно может вернуться после этого. Я бы этого не советовал, но он может вернуться в реванше с Дюбуа. Это бой, который может положить тебе конец, если он будет грубым, а он получится именно таким", — приводят слова Тайсона BoxingNewsOnline.

К слову, Верховен пригрозил Усику принести в ринг свой уникальный кикбоксёрский стиль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
