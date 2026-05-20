Барселона вернется к правилу 1 к 1

Выходит из-под финансовых ограничений.
Сегодня, 11:56       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Барселоны / Getty Images

Барселона летом вернётся к правилу 1 к 1. Об этом пишет Marca.

Это значит, что каталонцы смогут тратить на трансферы столько же, сколько зарабатывают на продажах игроков. Отмечается, что возвращению к этому правилу способствовали три ключевых фактора.

А именно: доходы от продажи VIP-лож на сумму чуть более 70 млн евро, открытие новой трибуны на Камп Ноу, а также уход форварда Роберта Левандовски, который существенно разгрузит фонд зарплат.

Отметим, что Барселона рассчитывает получить от Монако 11 млн евро за Ансу Фати - это сумма, предусмотренная опцией выкупа после его аренды. Тем самым они сократят финансовый дефицит и позволят клубу работать в рамках стандартных финансовых правил.

К слову, Моуринью просит Реал подписать звезду Баварии. Специалист хочет видеть центрального нападающего в составе мадридцев.

