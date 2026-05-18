Барселона - Бетис 3:1: обзор матча и результат игры 17.05.2026

Дубль Рафиньи помог каталонской команде одержать победу.
Сегодня, 00:18       Автор: Игорь Мищук
В воскресенье, 17 мая, Барселона принимала на своем поле Бетис в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда в последнем в нынешнем сезоне матче на Камп Ноу одержала убедительную победу, обыграв соперника со счетом 3:1.

Барселона владела инициативой в первом тайме и сумела повести в противостоянии на 28-й минуте благодаря роскошному голу Рафиньи. Бразилец поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного, перебросив стенку и положив мяч в левый нижний угол.

Во второй половине встречи Рафинья оформил дубль, перехватив мяч после передачи назад от игрока Бетиса и отправив его в сетку. На 69-й минуте гости сократили отставание благодаря пенальти, который реализовал Иско, однако вскоре Жоау Канселу восстановил преимущество каталонцев в два мяча, успешно пробив из-за пределов штрафной.

Этот матч стал последним на Камп Ноу для Роберта Левандовски, который ранее подтвердил, что покинет Барселону после завершения этого сезона. Польский нападающий вывел каталонскую команду на игру с капитанской повязкой и под аплодисменты трибун был заменен на 85-й минуте.

Барселона с 94 очками уже в статусе чемпиона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Бетис с 57 баллами расположился на пятой позиции.

Статистика матча Барселона - Бетис 37-го тура чемпионата Испании

Барселона - Бетис 3:1

Голы: Рафинья, 28, 62, Канселу, 74 - Иско, 69 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 0.97
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 9 - 2
Угловые: 6 - 4
Фолы: 7 - 8

Барселона: Ж. Гарсия - Кунде, Э. Гарсия (Араухо, 63), Мартин, Канселу - Гави, Берналь (Ольмо, 75) - Педри, Рафинья (Барджи, 63), Фермин (Бальде, 46) - Левандовски (Касадо, 85).

Бетис: Вальес - Бельерин, Натан, Гомес, Фирпо - Амрабат (Рока, 80) - Антони (Авила, 85), Деосса, Фидальго (Бакамбу, 46), Эззальзули (Рикельме, 80) - Ло Чельсо (Иско, 46).

Предупреждение: Кунде.

