Кукурелья присоединиться этим летом в клуб из Ла Лиги

Защитник Челси Марк Кукурелья перейдет этим летом в один из ведущих клубов чемпионата Испании.

Как передает испанский журналист, Кукурелья предан лондонской команде, однако с его представителями связывалась Барселона. В то время как Атлетико следит за ситуацией вокруг капитана Челси.

Инсайдер отмечает, что если будут сделаны правильные шаги для того, чтобы переубедить защитника уйти от "пенсионеров", он это сделает, несмотря на то, что он важная фигура в раздевалке.

Добавим, что Марк является воспитанником каталонской команды, ранее в Ла Лиге он успел поиграть за Эйбар и Хетафе.

