Русский Українська
Стала известна будущая должность Алонсо в Челси

Получит расширенные полномочия.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images
Журналист Бен Джейкобс сообщает, какую должность получил Хаби Алонсо, перейдя в Челси.

Добавим, что испанский специалист подпишет контракт с клубом на 4 года и приступит к работе 1 июля.

Важный фактор в работе Алонсо это то, что он будет вовлечён в трансферную работу, тем самым он будет назначен именно менеджером, а не просто главным тренером.

Следовательно, он будет наделён более широкими полномочиями по сравнению с предыдущими наставниками лондонцев.

