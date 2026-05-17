Стала известна будущая должность Алонсо в Челси

Журналист Бен Джейкобс сообщает, какую должность получил Хаби Алонсо, перейдя в Челси.

Добавим, что испанский специалист подпишет контракт с клубом на 4 года и приступит к работе 1 июля.

Важный фактор в работе Алонсо это то, что он будет вовлечён в трансферную работу, тем самым он будет назначен именно менеджером, а не просто главным тренером.

Confirmation Xabi Alonso will officially carry a "manager" not "head coach" title.



Suggests a broader remit than previous Chelsea bosses.



Alonso will start in pre-season.🇪🇸 pic.twitter.com/MqHhUBkH0B — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 16, 2026

Следовательно, он будет наделён более широкими полномочиями по сравнению с предыдущими наставниками лондонцев.

