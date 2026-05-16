Челси определился с новым главным тренером

Бывший наставник Байера и Реала Хаби Алонсо должен стать новым главным тренером Челси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 44-летний испанский специалист уже принял предложение возглавить лондонскую команду.

Вскоре сделка должна быть закрыта, а "синие" в ближайшие дни официально объявят о назначении нового тренера.

Контракт испанца с лондонским клубом будет рассчитан до 2030 года.

Напомним, что Алонсо, который ранее брал чемпионский титул в Германии с Байером, был уволен по ходу нынешнего сезона из мадридского Реала. Челси в свою очередь 22 апреля отправил в отставку Лиама Росеньора, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Калум Макфарлейн.

Ранее сообщалось, что Челси хочет оставить чемпионскую нашивку Клубного чемпионата мира на форме.

