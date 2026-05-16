Левандовски объявил окончательное решение по поводу своего будущего

Сотрудничество Барселоны и польского форварда подходит к концу.
Сегодня, 21:33       Автор: Игорь Мищук
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски объявил, что покинет каталонский клуб после завершения нынешнего сезона.

Срок действия контракта игрока с "блаугранас" истекает в июне этого года, и 37-летний польский форвард подтвердил, что уйдет из команды.

"После четырех лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что миссия выполнена. Четыре сезона, три чемпионских титула.

Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония - мое место на земле. Спасибо всем, кого я встретил на этом прекрасном пути за эти четыре года.

Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. Барса вернулась туда, где ей место", - написал Левандовски в Instagram.

Напомним, что Левандовски выступает за Барселону с лета 2022 года. За это время нападающий провел в составе каталонской команды 191 матч во всех турнирах, отличившись 119 голами и 24 результативными передачами.

Вместе с Барселоной поляк трижды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и три Суперкубка Испании.

Ранее интерес к Левандовски приписывали представителю МЛС.

