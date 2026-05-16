iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ради Барселоны их арендованный футболист согласился на понижение зарплаты

Урезал требования, чтобы надеть "сине-гранатовую" футболку в следующем сезоне.
Сегодня, 15:03       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд, чья судьба в Барселоне пока под вопросом, обратился к боссам каталонской команды о сокращении своей заработной платы.

По имеющейся информации, англичанин очень заинтересован в продолжении своей карьеры в Ла Лиге, из-за чего принял решение инициировать снижение зарплаты ради продолжения карьеры за "сине-гранатовых".

Добавим, что активация пункта о выкупе Рэшфорда составляет 30 миллионов евро. К слову, если снижение заработной платы всё-таки произойдёт, то она составит 40 процентов от текущей суммы.

В этом сезоне 28-летний англичанин забил 14 голов и отдал 14 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах.

Ранее появились главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркус Решфорд ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ Главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ
Барселона начала охоту на бразильского форварда Барселона начала охоту на бразильского форварда
Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны
МЮ утвердил тренера на следующий сезон МЮ утвердил тренера на следующий сезон

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Украина16:20
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
Европа15:03
Ради Барселоны их арендованный футболист согласился на понижение зарплаты
Европа14:43
Главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ
ЧМ-202613:59
Известна судьба Эстевао касательно его участия на ЧМ-2026
Другие13:32
Ферстаппен не попал в топ-3, но остаётся в борьбе за победу в 24 часах Нюрбургринга
Бокс12:54
Чухаджян проиграл с двумя нокдаунами
Бокс12:29
"Так тяжело он ещё не пахал": Хирн - о спартанском лагере Джошуа
Европа11:59
Челси – Манчестер Сити: превью финала Кубка Англии
Европа11:50
Барселона начала охоту на бразильского форварда
Европа и мир11:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария смогла одолеть США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK