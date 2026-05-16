Ради Барселоны их арендованный футболист согласился на понижение зарплаты
Маркус Рэшфорд, чья судьба в Барселоне пока под вопросом, обратился к боссам каталонской команды о сокращении своей заработной платы.
По имеющейся информации, англичанин очень заинтересован в продолжении своей карьеры в Ла Лиге, из-за чего принял решение инициировать снижение зарплаты ради продолжения карьеры за "сине-гранатовых".
Добавим, что активация пункта о выкупе Рэшфорда составляет 30 миллионов евро. К слову, если снижение заработной платы всё-таки произойдёт, то она составит 40 процентов от текущей суммы.
‼️BREAKING: Marcus Rashford has already agreed a 40% salary cut to sign for Barcelona.— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 16, 2026
However, even then, the club still see it difficult to fit his yearly amortization considering the €30m transfer fee.
В этом сезоне 28-летний англичанин забил 14 голов и отдал 14 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах.
