Чухаджян проиграл с двумя нокдаунами

Украинец потерял шанс на пояс IBF.
Сегодня, 12:54       Автор: Валентина Чорноштан
Карен Чухаджян / Getty Images

Накануне состоялся бой между украинцем Кареном Чухаджяном и представителем Ирландии Пэдди Донованом, на кону стояло звание обязательного претендента на пояс IBF.

Украинский боксёр был фаворитом встречи, однако потерпел досадное поражение. В начале боя Чухаджян постоянно испытывал проблемы с дистанцией и футворком соперника. Украинец несколько раз проваливался в атаках, а в шестом раунде оказался в нокдауне после пропущенной контратаки.

Во второй половине поединка Чухаджян пытался переломить ход встречи за счёт давления и работы на средней дистанции, однако Донован продолжал уверенно двигаться и навязывать неудобный темп. В восьмом раунде Карен вновь побывал в нокдауне, хотя эпизод выглядел спорным.

В результате победа Пэдди Донована, счёт судей: 111-115, 113-113 и 112-114.

К слову, Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа. Британцы снова сойдутся на ринге в этом году.

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
