Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде

Украинский обладатель титула WBO International в полусреднем весе Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) одержал досрочную победу в бою против аргентинца Хоэля Маркоса Мафауада (13-2, 5 КО).

Поединок состоялся в субботу, 11 октября, в рамках вечера бокса в столице Латвии Риге.

Украинский боксер остановил соперника уже во втором раунде, отправив его на настил ринга. Аргентинец пытался подняться на ноги, однако рефери остановил бой.

🚨KAREN WINS



Former Jaron 'Boots' Ennis opponent Karen Chukhadzhian stops Joel Marcos Mafauad in Round 2 in Riga, Latvia



The Ukrainian is ranked #6 with the IBF and #4 with the WBO at 147lbs pic.twitter.com/Y7HH5bcrES — Tokkerū (@ATokkers5) October 11, 2025

По итогам поединка украинец также завоевал пояс IBF International.

Напомним, что в своем предыдущем бою Чухаджян одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Кристианом Хавьером Айялой, чем закрыл поражение от Джарона Энниса.

