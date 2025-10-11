iSport.ua
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде

Украинец добавил к поясу WBO International титул IBF International.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian

Украинский обладатель титула WBO International в полусреднем весе Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) одержал досрочную победу в бою против аргентинца Хоэля Маркоса Мафауада (13-2, 5 КО).

Поединок состоялся в субботу, 11 октября, в рамках вечера бокса в столице Латвии Риге.

Читай также: Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International

Украинский боксер остановил соперника уже во втором раунде, отправив его на настил ринга. Аргентинец пытался подняться на ноги, однако рефери остановил бой.

По итогам поединка украинец также завоевал пояс IBF International.

Напомним, что в своем предыдущем бою Чухаджян одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Кристианом Хавьером Айялой, чем закрыл поражение от Джарона Энниса.

