Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International

Украинский боксер выиграл второй подряд бой после серии поражений.

Украинский представитель первого полусреднего веса Виктор Постол (33-5, 12 КО) одержал победу над испанцем Алехандро Мойей (22-3, 12 КО).

Бой состоялся в субботу, 11 октября, в рамках вечера бокса во Дворце спорта в Киеве.

По итогам десяти раундов 41-летний украинец выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 98-92, 100-90, 97-93.

Благодаря этой победе украинский боксер стал обладателем пояса IBO International в первом полусреднем весе.

Напомним, что предыдущий бой Постол провел в январе этого года, победив аргентинца Андреса Техаду единогласным решением судей, чем закрыл серию из трех подряд поражений.

