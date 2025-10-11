iSport.ua
Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International

Украинский боксер выиграл второй подряд бой после серии поражений.
Вчера, 21:55       Автор: Игорь Мищук
Виктор Постол / Getty Images
Виктор Постол / Getty Images

Украинский представитель первого полусреднего веса Виктор Постол (33-5, 12 КО) одержал победу над испанцем Алехандро Мойей (22-3, 12 КО).

Бой состоялся в субботу, 11 октября, в рамках вечера бокса во Дворце спорта в Киеве.

IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика

По итогам десяти раундов 41-летний украинец выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 98-92, 100-90, 97-93.

Благодаря этой победе украинский боксер стал обладателем пояса IBO International в первом полусреднем весе.

Напомним, что предыдущий бой Постол провел в январе этого года, победив аргентинца Андреса Техаду единогласным решением судей, чем закрыл серию из трех подряд поражений.

