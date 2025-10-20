iSport.ua
Постол - о бое Усика с Полом: Это уже было бы каким-то издевательством

Боксер поделился мнением о возможном будущем чемпиона.
Сегодня, 09:40       Автор: Василий Войтюк
Виктор Постол / Getty Images
Виктор Постол / Getty Images

Бывший чемпион мира Виктор Постол (33-5, 12 KO) в интервью Vringe.com поговорил об абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике (24-0, 15 KO).

Усик близится к завершению карьеры, а потому Постол поделился мнением о том, как именно Александр мог бы закончить.

"Слышал что-то такое, что Фьюри хочет третий бой с Александром. Саша доказал всё, что можно доказать. И доказал всем. Поэтому, возможно, это будет какой-то денежный бой. Я так думаю. А с кем именно? Я даже не знаю, как они там договорятся".

Постол считает, что на данный момент нет бойца, который создаст проблемы Усику и ему по зубам любой опонент.

Виктор отметил молодого таланта Мозеса Итауму.

"Видел в деле Итауму! Мне кажется, ему ещё рановато. Возможно, рановато. Но он и вправду неплохой. Особенно для 20-летнего парня"

 

В Сети также сообщается, что Усик может провести поединок по правилам кулачных боев или же по правилам ММА против шоумена Джейка Пола.

Такая информация смешит Постола, который не воспринимает её всерьез.

"Не думаю, что это произойдёт… Не думаю, что будет бой Усика против Пола. Это уже было бы, как говорят, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что не будет этого".

Ранее генеральный директор Bare Knuckle Дэвид Тетро рассказал, что хотел бы, чтобы абсолютный чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик провел бой на голых кулаках.

