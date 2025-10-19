iSport.ua
"Ведем переговоры": Усику предложили провести бой на голых кулаках

Гендир Bare Knuckle сообщил об интересе к абсолютному чемпиону.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Генеральный директор Bare Knuckle Дэвид Тетро рассказал, что хотел бы, чтобы абсолютный чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик провел бой на голых кулаках.

По его словам, он уже общался по этому поводу с менеджером украинского боксера Эгисом Климасом.

Читай также: Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы

"У нас были определенные важные разговоры. Я очень близок к Эгису Климасу, который является менеджером Усика. Мы разговаривали с ним, и он является одной из наших главных целей.

Мы ведем переговоры. Посмотрим. Нам придется помочь ему преодолеть этот барьер при переходе, и если мы это сделаем, подберем правильного соперника", - сказал Тетро в комментарии Boxing King Media.

Напомним, ранее Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

