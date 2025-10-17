iSport.ua
Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы

Профессиональный бокс — это спорт и бизнес.
Сегодня, 08:47       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал о своих планах во время форума Kyiv International Economic.

Какие планы на будущее? К примеру, пойти в бизнес, в политику. Или мэром Киева — эта должность за боксером, ты будешь там нормально себя чувствовать?

"Виталий Владимирович, всё хорошо — мэром быть не хочу".

На сегодняшний день есть немного бизнеса. У меня есть компания Ready to Fight, работающая не только с боксом. Профессиональный бокс — это примерно 50 процентов бизнеса и 50 — чисто спорта. Если вы некачественно выполняете свою работу в спорте, вы будете проигрывать, и ваш бизнес тоже будет проигрывать. В этой компании мы можем вести спортсмена, принимать промоутерские, менеджерские, адвокатские решения, найти тренера, врача, то есть формируем команду. Кроме того, занимаемся изготовлением спортивных вещей и экипировки.

"Немного строим. Я вкладываю в строительство там, где тепло. Есть завод по переработке стекла. Немного ценных бумаг, эксклюзивные машины.

Бизнесом интересуюсь больше, чем, скажем, пять лет назад. Понимаю, что зарабатываю деньги, и они должны работать, а не для того чтобы просто покупать себе бриллианты и золото. Я не такой человек, мне понтоваться не очень нравится", — сказал Усик.

В июле этого года Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше нокаутом в пятом раунде, отобрав у него пояс IBF и во второй раз став абсолютным чемпионом супертяжёлого дивизиона.

