Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру

Абсолютный чемпион назвал возраст, в котором собирается уйти с ринга.
Сегодня, 19:10       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о завершении профессиональной карьеры.

По словам 38-летнего боксера, он планирует выступать до 41 года, после чего хотел бы стать тренером в своей академии.

Читай также: Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы

"До 41 года я буду боксировать. А дальше я построю Академию спорта и буду там тренировать, и буду там тренироваться.

Мое будущее в Украине. Дети на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми - они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить, где они хотят строить свою жизнь. Это их выбор. Если моя дочь скажет, что хочет поехать жить в другую страну - это ее выбор. Я не буду ей говорить: "О Боже, ты чего, мы же здесь родились!", - приводит слова Усика УНН.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что тот хочет устроить третий бой с Усиком.

