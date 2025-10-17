Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о завершении профессиональной карьеры.
По словам 38-летнего боксера, он планирует выступать до 41 года, после чего хотел бы стать тренером в своей академии.
"До 41 года я буду боксировать. А дальше я построю Академию спорта и буду там тренировать, и буду там тренироваться.
Мое будущее в Украине. Дети на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми - они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить, где они хотят строить свою жизнь. Это их выбор. Если моя дочь скажет, что хочет поехать жить в другую страну - это ее выбор. Я не буду ей говорить: "О Боже, ты чего, мы же здесь родились!", - приводит слова Усика УНН.
Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что тот хочет устроить третий бой с Усиком.
