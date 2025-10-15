"Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет

Британскому экс-чемпиону не так интересен Джошуа, как он жаждет устроить трилогию.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что у его подопечного есть планы по поводу возобновления карьеры.

При этом представитель британского боксера отметил, что его клиент не собирается ждать Энтони Джошуа, о бое с которым было много разговоров, а желает устроить третий поединок с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Читай также: Промоутер Джошуа рассказал, от кого будет зависеть проведение боя с Фьюри

"Фьюри должен подтвердить свое возвращение, после чего мы сядем и обсудим, когда оно произойдет. Если мы сделаем это, то я буду рад возможности объявить об этом. Но Тайсон давал понять мне и, как я знаю, многим другим, что он хочет продолжить карьеру. Так что посмотрим.

Фьюри может провести восстановительный поединок. Есть много разговоров о Джошуа, о том, что он проведет разминочный бой, так что Тайсон ни в коем случае не будет сидеть и ждать его.

Еще один бой с мистером Усиком - это поединок, которого действительно хочет Фьюри. У них были близкие, очень конкурентные бои. Я бы посмотрел это снова. Это бой, который он хочет. Он говорит о нем постоянно", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что в мае 2024 года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей, а в реванше в декабре судьи отдали победу украинцу уже единогласно.

Ранее сообщалось, что Фьюри внезапно вспомнил поражение от Усика, обвинив судей в предвзятости.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!