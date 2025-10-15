iSport.ua
Русский Українська

"Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет

Британскому экс-чемпиону не так интересен Джошуа, как он жаждет устроить трилогию.
Сегодня, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что у его подопечного есть планы по поводу возобновления карьеры.

При этом представитель британского боксера отметил, что его клиент не собирается ждать Энтони Джошуа, о бое с которым было много разговоров, а желает устроить третий поединок с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Читай также: Промоутер Джошуа рассказал, от кого будет зависеть проведение боя с Фьюри

"Фьюри должен подтвердить свое возвращение, после чего мы сядем и обсудим, когда оно произойдет. Если мы сделаем это, то я буду рад возможности объявить об этом. Но Тайсон давал понять мне и, как я знаю, многим другим, что он хочет продолжить карьеру. Так что посмотрим.

Фьюри может провести восстановительный поединок. Есть много разговоров о Джошуа, о том, что он проведет разминочный бой, так что Тайсон ни в коем случае не будет сидеть и ждать его.

Еще один бой с мистером Усиком - это поединок, которого действительно хочет Фьюри. У них были близкие, очень конкурентные бои. Я бы посмотрел это снова. Это бой, который он хочет. Он говорит о нем постоянно", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что в мае 2024 года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей, а в реванше в декабре судьи отдали победу украинцу уже единогласно.

Ранее сообщалось, что Фьюри внезапно вспомнил поражение от Усика, обвинив судей в предвзятости.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Судьба Усика. Беллью надеется на ноль поражений украинца Судьба Усика. Беллью надеется на ноль поражений украинца
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг "Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом
Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Польше Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Польше

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Европа21:56
Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Польше
Киберспорт21:25
NaVi с победы стартовали на Thunderpick World Championship 2025
Европа21:10
Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025
ЧМ-202620:28
"Две стратегические игры": Ребров рассказал, что хочет увидеть в решающих матчах отбора ЧМ-2026
НБА19:49
Уэстбрук нашел новую команду в НБА
Бокс19:44
"Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет
Украина19:20
УХЛ: Шторм оформил первую победу в сезоне
Бокс19:02
Чисора получил соперника для юбилейного боя
Европа18:54
Судаков вернулся к тренировкам Бенфики
Европа18:35
Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK