IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика

Дюбуа и Санчесу дали время до 22 октября, чтобы согласовать поединок.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 KO) должен встретиться в ринге в финальном элиминаторе по линии IBF с Фрэнком Санчесом (25-1, 18 KO).

Как сообщает BoxingScene, Международная боксерская федерация подтвердила, что санкционировала проведение поединка британца с кубинцем, победитель которого станет обязательным претендентом от организации для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Читай также: Дюбуа согласился на финальный элиминатор за определение претендента для Усика

Командам боксеров дали срок до 22 октября, чтобы согласовать бой, иначе поединок уйдет на промоутерские торги.

От встречи с Санчесом в финальном элиминаторе IBF ранее отказались Эфе Аджагба, Мозес Итаума и Ричард Торрес.

Напомним, ранее промоутер гневно отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!