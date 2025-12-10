iSport.ua
"Быстрый путь к поясу": Фьюри посоветовали соперника, который может его заинтересовать

Британскому экс-чемпиону подобрали оппонента для титульного поединка.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший боксер, а ныне эксперт Спенсер Оливер поделился мыслями о возможном возвращении в ринг экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

По его мнению, британский боксер мог бы встретиться в ринге с обладателем пояса WBO Фабио Уордли, поскольку в этом поединке сможет побороться за титул.

Читай также: "Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением

"Я думаю, что его первый соперник будет не слишком высокого уровня. Очевидно, он будет рассматривать Александра Усика и Энтони Джошуа, но я думаю, что Фабио Уордли теперь тоже будет в числе кандидатов.

Я думаю, он будет рассматривать этот вариант, и после победы Уордли над Джозефом Паркером это может стать очень быстрым путем к поясу чемпиона мира. На кону будет титул чемпиона мира, и Фьюри может рассматривать это как свой самый простой вариант", - приводит слова Оливера talkSPORT.

Ранее промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

