Уоррен объяснил, почему Усик отказался от боя с Уордли

Промоутер чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли Фрэнк Уоррен прокомментировал решение Александра Усика не драться с его клиентом в интервью talkSPORT Boxing.

Он говорил, что не заинтересован в бое с Фабио, был бы заинтересован в поединке с Паркером, если бы Джозеф выиграл, и хочет драться с Деонтеем Уайлдером. Какова ваша реакция на такое положение дел?

Усик сделал всё, что от него просили, — и сейчас рассматривает бои с точки зрения риска и вознаграждения. По моему мнению, он считает, что риск за такое вознаграждение не оправдан.

"Хотя я верю, что мы бы продали билеты на футбольный стадион на этот бой. Вспомните: 25 тысяч в Ипсвиче пришли на Фабио в дождливый вечер. Если бы он боксировал с Усиком, мы бы заполнили Тоттенхэм. Так что посмотрим, что будет дальше", — сказал Уоррен.

Ранее представитель Джозефа Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!