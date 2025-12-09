НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
В ночь на вторник, 9 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера было сыграно пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 9 декабря
Торонто – Тампа-Бэй – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 16 Райлли (Таварес, Коуэн)
2:0 – 59 Мэттьюс ()
Калгари – Баффало – 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
1:0 – 9 Шарангович (Кадри, Уигар)
2:0 – 13 Андерссон (Кадри, Коронато)
2:1 – 24 Томпсон (Норрис, Цукер)
3:1 – 27 Юбердо (Фрост, Коронато)
3:2 – 33 Пауэр (Брайсон, Кребс)
4:2 – 34 Кадри (Шарангович, Фараби)
4:3 – 36 Далин (Норрис, Доун)
5:3 – 37 Кузнецов (Колман)
5:4 – 57 Так (Цукер, Далин)
6:4 – 58 Баклунд ()
7:4 – 59 Шарангович (Кузнецов)
Юта – Лос-Анджелес – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
0:1 – 7 Кемпе (Фиала)
0:2 – 10 Армия (Фиала)
1:2 – 21 Гюнтер (Сергачев, Келлер)
1:3 – 43 Копитар (Эдмундсон, Кемпе)
2:3 – 52 Келлер (Петерка, Шмалц)
2:4 – 58 Армия ()
Сиэтл – Миннесота – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
0:1 – 21 Эрикссон Эк (Миддлтон, Болди)
1:1 – 26 Эберле (Макканн, Стивенсон)
1:2 – 48 Юханссон (Эрикссон Эк)
1:3 – 58 Капризов (Сперджен, Штурм)
1:4 – 59 Тарасенко (Эрикссон Эк)
Ванкувер – Детройт – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 14 ван Римсдайк (Расмуссен, Комфер)
0:2 – 35 Копп (Дебринкет, Сандин Пелликка)
0:3 – 35 Дэниэлсон (Каспер, Сандин Пелликка)
0:4 – 55 Ларкин (Рэймонд)
