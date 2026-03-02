iSport.ua
Полесье объявило о подписании полузащитника Карпат

Олег Федор продолжит карьеру в житомирском клубе.
Сегодня, 20:30       Автор: Игорь Мищук
Олег Федор / ФК Полесье
Полузащитник Карпат и молодежной сборной Украины Олег Федор стал игроком Полесья.

О переходе 21-летнего футболиста сообщает официальный сайт житомирского клуба.

Украинский хавбек подписал с "волками" контракт до 30 июня 2030 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 1,8 миллиона евро.

В составе житомирской команды Федор будет выступать под 27-м номером.

Отмечается, что новичок Полесья хорошо знаком с главным тренером Русланом Ротанем, под руководством которого играл в молодежной и олимпийской сборных Украины.

В нынешнем сезоне Федор провел в составе Карпат 11 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее Полесье объявило о продлении контракта с капитаном команды.

