Полесье объявило о продлении контракта с капитаном команды

Руслан Бабенко заключил новый договор с житомирским клубом.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Руслан Бабенко / Getty Images
Руслан Бабенко / Getty Images

Полузащитник и капитан Полесья Руслан Бабенко подписал новый контракт с житомирским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "волков".

Обновленный договор между 33-летним футболистом и клубом рассчитан до лета 2027 года.

"ФК Полесья искренне желает капитану команды Руслану Бабенко новых свершений, стабильной и вдохновенной игры, ярких матчей и важных побед в составе нашей команды. Пусть лидерские качества, футбольный интеллект и уверенные действия в центре поля ведут Полесье вперед", - говорится в заявлении клуба.

Бабенко выступает за Полесье с 2024 года и за это время провел в составе команды 58 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 22 поединка без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Полесье вернуло в состав отстраненного от первой команды за щитника.

