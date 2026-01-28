Усик ответил, планирует ли еще сыграть за Полесье

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями от участия в матче Полесья против Ванкувер Уайткэпс и рассказал, собирается ли сыграть еще.

Накануне украинский боксер вышел на замену в контрольном поединке житомирской команды.

Читай также: Усик вышел на поле в матче Полесье - Ванкувер

"Я очень благодарен президенту клуба и команде за то, что мне дают такую ​​возможность - мечту детства, наверное, каждого парня: выйти в профессиональном матче, поиграть в футбол.

Это не разовая акция, это запланированная акция. И если у Усика будет возможность это сделать... А будет ли? Видите, я же здесь на сборах. Если главный тренер и тренерский штаб снова дадут мне такую ​​возможность, я с радостью ею воспользуюсь.

Я доволен, как команда сыграла. То, что я доволен - это даже не обсуждается. Я очень доволен. Но доволен тем, какая была команда, какие все были ребята. Первый тайм мы играли "в бассейне". И они "в бассейне" показали лучшую игру, чем во втором тайме, когда уже дождь утих и, мне кажется, воды уже было меньше. Мы показали, что мы можем лучше играть, и додержали, и все отлично. Мне очень понравился прессинг и такая игра ребят. Они были невероятны, но они могут лучше. Они могут лучше, для них расслабленности никакой не должно быть", - приводит слова Усика официальный сайт Полесья.

Ранее легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику.

