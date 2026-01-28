iSport.ua
Русский Українська
Другие

Левченко выиграла первые старты в новом сезоне

Взяла пример с Ярославы Магучих.
Вчера, 22:35       Автор: Антон Федорцив
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победно начала новый соревновательный год. Она выиграла соревнования прыгуний в высоту на World Athletics Indoor Tour в немецком Котбусе.

Для победы Левченко хватило взять высоту 1,94 м. Украинка также пыталась покорить планку на 1,98 и 2,00 м. Впрочем, эти попытки оказались неудачными.

Левченко опередила двух хозяек соревнований. Немецкая легкоатлетка Имке Оннен прыгнула на 1,91 м. В свою очередь ее соотечественница Бьянка Штихлинг покорила высоту 1,88 м.

World Athletics Indoor Tour. Котбус, Германия
Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко – 1,94 м
2. Имке Оннен – 1,91 м
3. Бьянка Штихлинг – 1,88 м

 

Напомним, ранее Ярослава Магучих выиграла Мемориал Демьянюка во Львове.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту

Статьи по теме

Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе
Магучих озвучила главную цель на сезон-2026 Магучих озвучила главную цель на сезон-2026
Левченко: Ударилась пальцем в дверь, думала перелом Левченко: Ударилась пальцем в дверь, думала перелом
Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:30
Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:10
Трубин вырвал для Бенфики место в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Лига чемпионов: ПСЖ разошелся миром с Ньюкаслом, Наполи фатально проиграл Челси
Бокс23:39
Выхрист проведет бой против бывшего соперника Кличко
Украина23:22
Металлист 1925 подписал экс-лидера защиты Оболони
Европа22:49
Защитник Динамо сменит клуб в Турции
Легкая атлетика22:35
Левченко выиграла первые старты в новом сезоне
Футзал22:10
Сборная Украины уверенно обыграла Чехию на Евро-2026
Украина21:58
Усик ответил, планирует ли еще сыграть за Полесье
Европа21:24
Интер договорился о возвращении хорватского ветерана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK