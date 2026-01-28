Левченко выиграла первые старты в новом сезоне

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победно начала новый соревновательный год. Она выиграла соревнования прыгуний в высоту на World Athletics Indoor Tour в немецком Котбусе.

Для победы Левченко хватило взять высоту 1,94 м. Украинка также пыталась покорить планку на 1,98 и 2,00 м. Впрочем, эти попытки оказались неудачными.

Левченко опередила двух хозяек соревнований. Немецкая легкоатлетка Имке Оннен прыгнула на 1,91 м. В свою очередь ее соотечественница Бьянка Штихлинг покорила высоту 1,88 м.

World Athletics Indoor Tour. Котбус, Германия

Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко – 1,94 м

2. Имке Оннен – 1,91 м

3. Бьянка Штихлинг – 1,88 м

Напомним, ранее Ярослава Магучих выиграла Мемориал Демьянюка во Львове.

