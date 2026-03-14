Дмитренко остановилась в шаге от зачетной зоны персьюта в Отепяя

В субботу, 14 марта, в Отепяя прошел женский персьют в рамках этапа Кубка мира по биталону.

Украину представляла в гонке только Кристина Дмитренко.

Украинка стартовала 57-й и всю гонку улучшала свою позицию, после последней стрельбы Дмитренко претендовала на финиш в зачетной зоне.

Однако на последнем круге спортсменка проиграла четыре позиции и добралась до финиша 42-й.

Победу в гонке праздновала Лиза Витоцци, которая прошла дистанцию с единственным промахом.

Кубок мира. Отепяя. Гонка преследования (женщины)

Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+1) 33:33,7 Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +26,2 Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) +26,9

42. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+1) +4:30,0

