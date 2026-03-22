Дмитренко подвела итоги неудачного сезона Кубка мира

Кристина Дмитренко поделилась мыслями касательно этого биатлонного сезона для украинского биатлона.

Напомним, что в этом сезоне Дмитренко не завоевала ни одной медали, несколько раз финишировала в топ-10, а именно в Отепяя (гонка преследования), Антхольц-Антерсельве (эстафета) и в Хохфильцене (эстафета).

Сезон Кубка мира уже позади. Можете отметить, что удалось сделать и чем довольны?

Сезоном недовольна: нет прогресса в результатах, только несколько гонок принесли удовольствие. В целом это был очень напряжённый и сложный сезон.

Этот сезон действительно был тяжёлым не только из-за Олимпиады: на первых этапах Кубка мира болели подруги по команде, в Антхольце вы сами плохо себя чувствовали. Есть ли уже какие-то планы на отдых и восстановление?

Да, весной мы все поедем домой, там будем отдыхать и набираться сил и мотивации на следующий сезон.

Этим сезоном вы довольны или нет?

Нет.

Добавим, что на нашем сайте вы можете узнать победительницу общего зачёта Кубка мира.

