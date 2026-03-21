Александра Меркушина финишировала в зачетной зоне пасьюта в Холменколлене

Победу в гонке преследования одержала Ханна Эберг.
Сегодня, 16:52       Автор: Игорь Мищук
Александра Меркушина / Getty Images

В субботу, 21 марта, на девятом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка преследования.

По результатам спринта в пасьют среди украинских биатлонисток отобрались Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

Меркушина стартовала 14-й и, допустив три промаха на огневых рубежах, сумела завершить гонку в зачетной зоне, финишировав 32-й.

Дмитренко удалось улучшить свои позиции, поднявшись с 52-го на 44-е место, однако украинка осталась вне зачетной зоны.

Выиграла пасьют после успеха в спринте шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второе место заняла француженка Жюлья Симон, а замкнула тройку сестра победительницы Эльвира Эберг.

Кубок мира, Холменколлен
Женская гонка преследования

  1. Ханна Эберг (Швеция, 2+0+0+1) 30:14.0
  2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1)+0.5
  3. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) +23.2
  4. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0) +57.2
  5. Лиза Виттоцци (Италия, 2+2+1+0) +1:09.7
  6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:12.0

...

32. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+2) +3:09.1
44. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:10.4

Девятый этап Кубка мира в Холменколлене продолжится сегодня мужской гонкой преследования, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.

