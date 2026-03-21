Александра Меркушина финишировала в зачетной зоне пасьюта в Холменколлене
В субботу, 21 марта, на девятом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка преследования.
По результатам спринта в пасьют среди украинских биатлонисток отобрались Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.
Меркушина стартовала 14-й и, допустив три промаха на огневых рубежах, сумела завершить гонку в зачетной зоне, финишировав 32-й.
Дмитренко удалось улучшить свои позиции, поднявшись с 52-го на 44-е место, однако украинка осталась вне зачетной зоны.
Выиграла пасьют после успеха в спринте шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второе место заняла француженка Жюлья Симон, а замкнула тройку сестра победительницы Эльвира Эберг.
Hard to believe, but this is 🇸🇪Hanna Oeberg’s first-ever pursuit win! With it, she now completes the full set - victories in every discipline. 👑— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2026
The Pursuit Crystal Globe goes to 🇫🇷 Lou Jeanmonnot!
Кубок мира, Холменколлен
Женская гонка преследования
- Ханна Эберг (Швеция, 2+0+0+1) 30:14.0
- Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1)+0.5
- Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) +23.2
- Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0) +57.2
- Лиза Виттоцци (Италия, 2+2+1+0) +1:09.7
- Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:12.0
...
32. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+2) +3:09.1
44. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:10.4
Девятый этап Кубка мира в Холменколлене продолжится сегодня мужской гонкой преследования, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
