Меркушина с лучших результатом сезона завершила спринт в Холменколлене
В четверг, 19 марта, в норвежском Холменколлене прошел женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко, Александра и Анастасия Меркушины, Елена Городна, Дарья Чалик и Юлия Джима.
Лучший результат продемонстрировала Александра Меркушина безошибочно и быстрее всех закрыв десять мишеней. Однако украинка отстала от лидеров по темпу и финишировала на 14-й строчке.
В гонку преследование также сумела отобраться Кристина Дмитренко, также закрывшая все мишени, но финишировавшая лишь 52-й. Остальные украинки оказались еще ниже.
Гонку выиграла Анна Эберг, которой удалось на пять секунд обойти Лизи Витоцци а Кристальный глобус достался Лу Жанмонно, которая финишировала шестой.
Кубок мира. Холменколлен. Спринт (женщины)
- Анна Эберг (Швеция, 0+0) 20:20,4
- Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +5,3
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) +20,1
- Жюлья Симон (Франция, 0+1) 37,9
- Лу Жанмонно (Франция, 0+2) +52,0
...
14. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:19,0
52. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +2:14,2
Юлия Джима (Украина, 0+0) +2:48,1
Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +3:11,6
Елена Городная (Украина, 0+2) +3:17,0
Дарья Чалик (Украина, 2+1) +3:45,0
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!