Меркушина с лучших результатом сезона завершила спринт в Холменколлене

Также в персьют отобралась Кристина Дмитренко.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

В четверг, 19 марта, в норвежском Холменколлене прошел женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко, Александра и Анастасия Меркушины, Елена Городна, Дарья Чалик и Юлия Джима.

Лучший результат продемонстрировала Александра Меркушина безошибочно и быстрее всех закрыв десять мишеней. Однако украинка отстала от лидеров по темпу и финишировала на 14-й строчке.

В гонку преследование также сумела отобраться Кристина Дмитренко, также закрывшая все мишени, но финишировавшая лишь 52-й. Остальные украинки оказались еще ниже.

Гонку выиграла Анна Эберг, которой удалось на пять секунд обойти Лизи Витоцци а Кристальный глобус достался Лу Жанмонно, которая финишировала шестой.

Кубок мира. Холменколлен. Спринт (женщины)

  1. Анна Эберг (Швеция, 0+0) 20:20,4
  2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +5,3
  3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) +20,1
  4. Жюлья Симон (Франция, 0+1) 37,9
  5. Лу Жанмонно (Франция, 0+2) +52,0

...

14. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:19,0
52. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +2:14,2
Юлия Джима (Украина, 0+0) +2:48,1
Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +3:11,6
Елена Городная (Украина, 0+2) +3:17,0
Дарья Чалик (Украина, 2+1) +3:45,0

Статьи по теме

Пономаренко установил новый рекорд Динамо Пономаренко установил новый рекорд Динамо
Металлист 1925 легко обыграл аутсайдера чемпионата Металлист 1925 легко обыграл аутсайдера чемпионата
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по лидеру Ньюкасла Манчестер Юнайтед ведет переговоры по лидеру Ньюкасла
Александрия уволила главного тренера - источник Александрия уволила главного тренера - источник

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

