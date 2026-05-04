Защитник Реала выбыл на долгий срок

Защитник Реала Ферлан Менди снова пропустить долгий срок, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что француз получил травму в матче против Эспаньола и был заменен.

Медицинский штаб диагностировал у Менди повреждение сухожилия прямой мышцы правого бедра.

Напомним, что из-за этой же травмы защитник пропустил в прошлом году семь месяцев. Ожидается, что в случае операции Менди выбудет примерно еще на пять месяцев.

Ранее также сообщалось, что Куртуа наоборот готов вернуться на поле.

