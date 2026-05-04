Куртуа возобновил тренировки в общей группе Реала

Первый номер мадридцев вернулся в строй перед Эль Класико с Барселоной.

Голкипер Реала Тибо Куртуа возобновил тренировки в общей группе, восстановившись от мышечной травмы.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", мадридская команда начала подготовку к следующему матчу чемпионата, а 33-летний бельгийский вратарь полностью отработал сегодняшнее занятие.

Читай также: Дубль Винисиуса принес Реалу победу над Эспаньолом

Ближайшим матчем Реала будет Эль Класико с Барселоной в рамках 35-го тура Ла Лиги. Поединок состоится в воскресенье, 10 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Куртуа 17 марта из-за травмы был вынужденно заменен в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити (2:1) на Андрея Лунина. После этого украинский голкипер защищал ворота Реала в следующих восьми поединках.

Куртуа в нынешнем сезоне провел за Реал во всех турнирах 41 матч, пропустив 39 голов, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Реал потерял важного защитника перед Эль Класико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!