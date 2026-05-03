Реал контактировал с Зиданом

Но возвращение сорвалось из-за сборной Франции.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Зинедин Зидан / Getty Images
Как сообщает авторитетное издание As, после отставки руководством Реала Хаби Алонсо боссы "сливочной" команды контактировали с Зинедином Зиданом.

По имеющейся информации, французскому специалисту предлагали снова занять пост главного тренера Реала, однако, как заявили представители наставника, он уже согласился возглавить сборную Франции после ухода Дидье Дешама.

Отмечается, что внутри "королевской" команды до сих пор считают Зидана преданным испанскому клубу, просто они слишком поздно обратились к нему по поводу работы.

Напомним, что 53-летний француз возглавлял Реал с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он во главе клуба завоевал 11 трофеев.

К слову, Ювентус нацелился на аргентинского новичка Реала.

